Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по трем селам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Безымено Грайворонского городского округа вследствие повторных атак дронов сгорел частный дом», — написал глава области.
Село Байцуры дроны атаковали несколько раз. В результате у частного дома загорелась крыша, огонь потушила местная добровольная пожарная дружина. В доме повреждены кровля и окна.
В Новой Таволжанке дроны-камикадзе повредили две хозпостройки. В результате атак никто не пострадал.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины. Ранее в селе Никольское мужчина пострадал в результате удара БПЛА по автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму плеча.
Над поселком Вейделевка силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. В результате атаки мужчина получил ожог, ему оказали помощь на месте.
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