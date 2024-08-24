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Военная операция на Украине ,  
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Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: дроны ВСУ атаковали три населенных пункта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по трем селам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Безымено Грайворонского городского округа вследствие повторных атак дронов сгорел частный дом», — написал глава области.

Село Байцуры дроны атаковали несколько раз. В результате у частного дома загорелась крыша, огонь потушила местная добровольная пожарная дружина. В доме повреждены кровля и окна.

В Новой Таволжанке дроны-камикадзе повредили две хозпостройки. В результате атак никто не пострадал.

Житель Белгородской области получил ранение в результате атаки дрона
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Украины. Ранее в селе Никольское мужчина пострадал в результате удара БПЛА по автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму плеча.

Над поселком Вейделевка силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. В результате атаки мужчина получил ожог, ему оказали помощь на месте.

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Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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