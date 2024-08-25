Минздрав рассказал о состоянии раненых при атаке в Белгородской области
В результате ночного ракетного обстрела Белгородской области пострадали 13 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
«Двоим медицинская помощь оказана на месте, они сейчас находятся на амбулаторном лечении, 11 человек получают помощь в стационарах Белгорода (восемь взрослых, все в тяжелом состоянии, и трое детей в состоянии средней степени тяжести)», — написал он в телеграм-канале.
Перевод пациентов на лечение в федеральные центры не требуется, по каждому из них проведены телемедицинские консультации, добавил он.
В ночь на 25 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «жестком ударе» со стороны Вооруженных сил Украины по поселку Ракитное. По его словам, погибли пятеро мирных жителей, еще 12 человек, в том числе трое детей, пострадали.
На территории всего региона объявляли ракетную опасность, которая продлилась 18 минут. Минобороны России отчитывалось об уничтожении одного беспилотника.
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