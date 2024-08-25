 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минздрав рассказал о состоянии раненых при атаке в Белгородской области

Белгородский минздрав сообщил о тяжелом состоянии 8 раненых в результате атаки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате ночного ракетного обстрела Белгородской области пострадали 13 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

«Двоим медицинская помощь оказана на месте, они сейчас находятся на амбулаторном лечении, 11 человек получают помощь в стационарах Белгорода (восемь взрослых, все в тяжелом состоянии, и трое детей в состоянии средней степени тяжести)», — написал он в телеграм-канале.

Перевод пациентов на лечение в федеральные центры не требуется, по каждому из них проведены телемедицинские консультации, добавил он.

В Белгородской области ночью сбили беспилотник
Политика

В ночь на 25 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «жестком ударе» со стороны Вооруженных сил Украины по поселку Ракитное. По его словам, погибли пятеро мирных жителей, еще 12 человек, в том числе трое детей, пострадали.

На территории всего региона объявляли ракетную опасность, которая продлилась 18 минут. Минобороны России отчитывалось об уничтожении одного беспилотника.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Россия Украина Белгородская область Минздрав раненные
Материалы по теме
В Белгородской области ночью сбили беспилотник
Политика
Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Политика
Гладков сообщил о раненом при атаке дрона на белгородский поселок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
The Times анонсировала возможное воссоединение группы OasisОбщество, 20:51
На Украине лишили храма первый в стране румыноязычный приход УПЦПолитика, 20:35
Бойцов воевавшей на Украине группы FOG заметили на Ближнем ВостокеПолитика, 20:32
«Хезболла» объяснила задержку с ударом по Израилю желанием переговоровПолитика, 20:18
Овечкин занял третье место в рейтинге лучших капитанов НХЛСпорт, 20:14
Более 100 человек погибли при нападении боевиков в Буркина-ФасоПолитика, 20:14
Швед Дюплантис в десятый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестомСпорт, 19:49
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Московское «Динамо» проиграло «Краснодару»Спорт, 19:37
Бандурин подтвердил свою госпитализацию из-за проблем с сердцемОбщество, 19:30
Минздрав рассказал о состоянии раненых при атаке в Белгородской областиПолитика, 19:21
Родственники спутницы Дурова сообщили, что она не выходит на связьТехнологии и медиа, 19:11
Эксперты оценили перспективы выхода Telegram на IPOИнвестиции, 19:00
Bloomberg рассказал о связи крабового кризиса с антироссийскими санкциямиБизнес, 18:40
Обвинивший отца в физическом насилии норвежский бегун побил рекорд мираСпорт, 18:36