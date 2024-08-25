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Военная операция на Украине ,  
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Китай попросил США перестать очернять его за позицию по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Guang Niu / Getty Images
Фото: Guang Niu / Getty Images

США следует перестать неизбирательно вводить санкции против Китая и очернять его за позицию по украинскому конфликту. С таким заявлением выступил представитель департамента МИД Китая по США и странам Океании, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).

Китайский дипломат отметил, что Пекин будет продолжать добиваться мира и содействовать переговорам и политическому урегулированию конфликта России и Украины.

«Американская сторона должна прекратить неизбирательное применение односторонних санкций <...>, а также прекратить очернять, оказывать давление и шантажировать Китай. Китай будет и впредь принимать решительные и энергичные меры для защиты своих жизненно важных интересов и законных прав», — приводит CCTV слова представителя китайского МИДа в преддверии визита помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Салливан должен приехать в Китай 27–29 августа. Там он встретится с министром иностранных дел страны Ван И. Эта встреча может заложить основу для переговоров президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, писал Axios.

Последний раз лидеры США и Китая обсуждали Украину в апреле текущего года в телефонном разговоре, но детали не разглашались. Пекин регулярно призывает стороны к переговорам. Также Китай предлагал провести международную мирную конференцию, признанную и Россией, и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.

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