Посольства США и Китая предупредили о рисках на Украине
В преддверии Дня независимости Украины 24 августа высока вероятность усиления атак на всей территории страны, предупредило посольство США в Киеве. Посольство Китая призвало сограждан отказаться от поездок туда из-за ситуации с безопасностью.
В американской дипмиссии призвали сограждан «следить за новостями местных СМИ, заранее определить места укрытий и использовать их при объявлении воздушной тревоги, а также следовать указаниям официальных лиц и представителей экстренных служб».
Посольство Китая в Киеве рекомендовало согражданам не приезжать на Украину из-за «ситуации с безопасностью» и использовать укрытия во время сигналов воздушной тревоги.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целью атак являются военные объекты и связанная с ними инфраструктура.
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