Посольства США и Китая предупредили о рисках на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В преддверии Дня независимости Украины 24 августа высока вероятность усиления атак на всей территории страны, предупредило посольство США в Киеве. Посольство Китая призвало сограждан отказаться от поездок туда из-за ситуации с безопасностью.

В американской дипмиссии призвали сограждан «следить за новостями местных СМИ, заранее определить места укрытий и использовать их при объявлении воздушной тревоги, а также следовать указаниям официальных лиц и представителей экстренных служб».

Посольство Китая в Киеве рекомендовало согражданам не приезжать на Украину из-за «ситуации с безопасностью» и использовать укрытия во время сигналов воздушной тревоги.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целью атак являются военные объекты и связанная с ними инфраструктура.

