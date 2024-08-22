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Военная операция на Украине ,  
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Посольства США и Китая предупредили о рисках на Украине

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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В преддверии Дня независимости Украины 24 августа высока вероятность усиления атак на всей территории страны, предупредило посольство США в Киеве. Посольство Китая призвало сограждан отказаться от поездок туда из-за ситуации с безопасностью.

В американской дипмиссии призвали сограждан «следить за новостями местных СМИ, заранее определить места укрытий и использовать их при объявлении воздушной тревоги, а также следовать указаниям официальных лиц и представителей экстренных служб».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Посольство Китая в Киеве рекомендовало согражданам не приезжать на Украину из-за «ситуации с безопасностью» и использовать укрытия во время сигналов воздушной тревоги.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целью атак являются военные объекты и связанная с ними инфраструктура.
 

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Китай США посольства Военная операция на Украине
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