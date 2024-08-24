Салливан поедет в Китай на переговоры с Ван И
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 — 29 августа посетит Китай, где встретится с министром иностранных дел страны Ван И. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.
Как отметил Axios, эта встреча может заложить основу для переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
В январе Ван И на встрече с Салливаном заявил, что независимость Тайваня является главным вызовом для отношений с США. Он призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая», а также «выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня».
Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, в случае необходимости — путем силы. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой — выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку.
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