Салливан поедет в Китай на переговоры с Ван И

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 — 29 августа посетит Китай, где встретится с министром иностранных дел страны Ван И. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

Как отметил Axios, эта встреча может заложить основу для переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

В январе Ван И на встрече с Салливаном заявил, что независимость Тайваня является главным вызовом для отношений с США. Он призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая», а также «выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня».

Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, в случае необходимости — путем силы. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой — выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку.