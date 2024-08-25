Степашин назвал бои в Курской области войной с НАТО «по полной схеме»

Сергей Степашин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Нападение на Курскую область означает, что специальная военная операция превратилась в полноценную войну с НАТО, заявил бывший премьер-министр (с мая по август 1999 года), экс-глава ФСБ и Счетной палаты Сергей Степашин в интервью ТАСС.

«Война стала совершенно другой. Это уже не СВО. Мы понимаем, что сегодня мы воюем с НАТО по полной схеме. И форма проведения военных действий совершенно иная», — сказал Степашин.

Он подчеркнул, что когда в 2022 году Совет безопасности принимал решение о начале военной операции, «никто не рассчитывал, что мы будем воевать со всем НАТО».

Власти США и Великобритании отрицали, что нападение ВСУ на Курскую область было с ними согласовано. В Пентагоне отметили, что Киев их даже заранее не уведомил о своих намерениях, и США пытаются выяснить цели операции.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне». Украинский лидер Владимир Зеленский назвал целями курской операции пополнение обменного фонда и предотвращение наступления на Сумскую область.

Президент России Владимир Путин обещал «достойный ответ» на действия ВСУ в Курской области.