Степашин назвал бои в Курской области войной с НАТО «по полной схеме»
Нападение на Курскую область означает, что специальная военная операция превратилась в полноценную войну с НАТО, заявил бывший премьер-министр (с мая по август 1999 года), экс-глава ФСБ и Счетной палаты Сергей Степашин в интервью ТАСС.
«Война стала совершенно другой. Это уже не СВО. Мы понимаем, что сегодня мы воюем с НАТО по полной схеме. И форма проведения военных действий совершенно иная», — сказал Степашин.
Он подчеркнул, что когда в 2022 году Совет безопасности принимал решение о начале военной операции, «никто не рассчитывал, что мы будем воевать со всем НАТО».
Власти США и Великобритании отрицали, что нападение ВСУ на Курскую область было с ними согласовано. В Пентагоне отметили, что Киев их даже заранее не уведомил о своих намерениях, и США пытаются выяснить цели операции.
При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне». Украинский лидер Владимир Зеленский назвал целями курской операции пополнение обменного фонда и предотвращение наступления на Сумскую область.
Президент России Владимир Путин обещал «достойный ответ» на действия ВСУ в Курской области.
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