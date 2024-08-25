 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Степашин назвал бои в Курской области войной с НАТО «по полной схеме»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Степашин
Сергей Степашин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Нападение на Курскую область означает, что специальная военная операция превратилась в полноценную войну с НАТО, заявил бывший премьер-министр (с мая по август 1999 года), экс-глава ФСБ и Счетной палаты Сергей Степашин в интервью ТАСС.

«Война стала совершенно другой. Это уже не СВО. Мы понимаем, что сегодня мы воюем с НАТО по полной схеме. И форма проведения военных действий совершенно иная», — сказал Степашин.

Он подчеркнул, что когда в 2022 году Совет безопасности принимал решение о начале военной операции, «никто не рассчитывал, что мы будем воевать со всем НАТО».

СВР заявила об участии стран НАТО в подготовке атаки на Курскую область
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Власти США и Великобритании отрицали, что нападение ВСУ на Курскую область было с ними согласовано. В Пентагоне отметили, что Киев их даже заранее не уведомил о своих намерениях, и США пытаются выяснить цели операции.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне». Украинский лидер Владимир Зеленский назвал целями курской операции пополнение обменного фонда и предотвращение наступления на Сумскую область.

Президент России Владимир Путин обещал «достойный ответ» на действия ВСУ в Курской области.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сергей Степашин Курская область ВСУ нападение НАТО
Материалы по теме
Число пострадавших от обстрелов жителей Курской области выросло до 201
Политика
Зеленский рассказал о целях ВСУ в Курской области
Политика
Путин заслушал доклад Герасимова о противодействии ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Джокович и Алькарас отреагировали на допинг-скандал с лучшим теннисистомСпорт, 13:11
В Госдуме заявили о причастности США к задержанию ДуроваПолитика, 12:43
Алаудинов сообщил о беспрерывных боях в Курской областиПолитика, 12:41
Российский каноист перевернулся на финише ЧМ и упустил медальСпорт, 12:33
В Тель-Авиве открыли 240 бомбоубежищ на фоне атак «Хезболлы»Общество, 12:32
Посольство России потребовало от Франции защитить права ДуроваПолитика, 12:28
Минобороны назвало потери ВСУ с момента начала курской операцииПолитика, 12:13
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Степашин назвал бои в Курской области войной с НАТО «по полной схеме»Политика, 11:56
В Москве задержали мужчину, выбросившего из окна женщину с ребенкомОбщество, 11:27
Минобороны отчиталось о выполнении 33 запросов от приграничных регионовПолитика, 11:09
Свидетели подтвердили причастность экс-зама Шойгу к получению взятокОбщество, 11:07
Лучшие детские банковские карты 2024 года: топ-10 предложенийИнвестиции, 11:00
Медведев после задержания Дурова вспомнил об их разговореПолитика, 10:58
Как и за что задержали Павла Дурова. Эфир телеканала РБКБизнес, 10:44