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Политика ,  
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Алаудинов заявил, что просил Кадырова принять извинения Зеленского

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что был тем самым человеком, который просил главу Чечни Рамзана Кадырова простить Владимира Зеленского, когда тот руководил студией «Квартал 95».

«Ты должен знать, что когда-то, когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, ваш «Квартал 95». Это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — сказал Алаудинов в своем телеграм-канале.

СМИ узнали детали извинений Зеленского перед Кадыровым
Политика

Речь идет об извинениях в 2014 году за видеоролик в передаче студии «Квартал 95», в который попали кадры с плачущим главой Чечни. Зеленский позже объяснил, что не вел эту программу и не знал о видео. Но ему позвонили, и он решил извиниться перед «всем мусульманским миром», если видео кого-то обидело. «Страна.ua» затем узнала, что Зеленский через знакомых обращался к представителям МВД Чечни.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Рамзан Кадыров

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