Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По его словам, извинялся он не за свои действия или шутки, а за то, что в некую подборку, использованную в его передаче, попали кадры с плачущим главой Чечни, и ему рассказали, что это оскорбляет религиозные чувства мусульман.

«Был какой-то видеоролик в нашей программе «ЧистоNews». Я даже не знал о нем, потому что не вел эту программу, ею занималась другая редакторская группа. Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, ему позвонили и сообщили о видео, при этом спросив, что он думает по этому поводу. «Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю», — добавил Зеленский, не уточнив, кто именно ему позвонил.

«Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии — потому что религия болезненная тема, очень тонкая грань — это некрасиво, просто нехорошо», — отметил Зеленский. «Перед всем мусульманским миром я за них — потому что наши ребята могут не знать что-то — хочу попросить прощения», — сказал Зеленский.