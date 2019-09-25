СМИ узнали детали извинений Зеленского перед Кадыровым

Президент Украины пытался извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым через высокопоставленных чиновников МВД. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в ведомстве.

Ранее Зеленский извинился перед Кадыровым за видеоролик студии «Квартал 95», в который попали кадры с плачущим главой Чечни. Как передает украинское издание, в 2014 году на фоне возникшей ситуации Зеленский, бывший тогда руководителем студии, опасаясь за свою безопасность, обратился за помощью к Владимиру Евдокимову, который был тогда первым замминистра внутренних дел. Один из его подчиненных, пишет издание, Владимир Стрижак устроил Зеленскому встречу с Юрием Ериняком (Молдованом), который «имел связи в криминальных кругах и не только». Ериняк побеседовал с замглавы МВД Чечни и руководителем ведомства, который затем переговорил и с Зеленским.

Издание отмечает, что была договоренность о личной встрече Зеленского и Молдавана с Кадыровым, однако первый не поехал на нее. По информации портала, Молдаван остался недоволен решением шоумена, и вскоре после его возвращения в Киеве загорелся автомобиль Зеленского.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Кадырова Альви Каримову.

В конце апреля Зеленский объяснил свои извинения перед Кадыровым за видеоролик, использованный студией «Квартал 95», в который попали кадры с плачущим главой Чечни. По словам Зеленского, он пересмотрел ситуацию, после того как ему позвонили и сообщили о видео, оскорбляющем религиозные чувства мусульман. Он извинился перед верующими, отметив, что «религия — очень тонкая грань», которую не хотели задеть.