Израиль задействовал около 100 истребителей для ударов по «Хезболле»

Около 100 израильских истребителей нанесли удары по ракетным установкам ливанской группировки «Хезболла», с помощью которых планировался обстрел Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Большинство из этих установок были нацелены на север Израиля, а некоторые — на центральную часть Израиля. В ходе этих ударов было поражено более 40 пусковых площадок в Ливане», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что установки «Хезболлы» были размещены на юге Ливана.

Утром 25 августа ЦАХАЛ сообщила, что узнала о планах «Хезболлы» запустить ракеты по территории Израиля и в связи с этим решила нанести превентивный удар по Ливану. После этого ливанские СМИ написали, что на юге страны были зафиксированы около 40 ударов.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил в стране режим чрезвычайной ситуации на 48 часов.

Позже «Хезболла» заявила, что нанесла удары по 11 военным базам на севере Израиля. Группировка уточнила, что запустила более 320 ракет и несколько дронов со взрывчаткой. В планах были стратегические объекты на севере и в центральной части Израиля, в том числе аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, но Израиль атаковал превентивно, сообщил портал Ynet.