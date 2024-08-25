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Палестино-израильский конфликт ,  
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Ynet сообщил о планах «Хезболлы» нанести удар по аэропорту Бен-Гурион

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Палестино-израильский конфликт
Группировка планировала утром атаковать стратегические объекты на севере и в центре страны, пишет портал. Армия нанесла превентивные удары, из-за которых «Хезболла» начала атаку на полчаса позже и она оказалось менее масштабной

«Хезболла» планировала утром атаковать стратегические объекты на севере и в центральной части Израиля, в том числе аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, но израильская армия нанесла превентивный удар, пишет портал Ynet со ссылкой на источник. Аэропорт Тель-Авива из-за атаки приостанавливал работу.

По его словам, группировка собиралась выпустить тысячи ракет и беспилотников по сотням военных и стратегических объектов, но в итоге обстреляла дронами и более 320 ракетами Галилею и Голанские высоты, города Акко, Маалот, Цфат.

Ynet сообщил о планах «Хезболлы» нанести удар по аэропорту Бен-Гурион
Политика

В ходе превентивных ударов израильские силы уничтожили все ракетные установки «Хезболлы», которые должны были атаковать центр страны в 05:00. ЦАХАЛ подтвердила, что некоторые из установок были нацелены на центральную часть Израиля, но большинство из них должны были поразить север страны. Из-за удара израильской армии атака «Хезболлы» началась в 05:30 и была менее масштабной, чем планировалась, сообщает Ynet.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на экстренном заседании заявил, что военные уничтожили тысячи ракет «Хезболлы», которые были нацелены на север страны. «Сегодня утром мы обнаружили подготовку «Хезболлы» к нападению на Израиль. После консультаций с министром обороны и начальником штаба ЦАХАЛ мы дали указание ЦАХАЛ действовать, чтобы устранить угрозу», — сказал он.

В ходе превентивных ударов около сотни истребителей израильских ВВС уничтожили «тысячи ракетных установок «Хезболлы», заявили в ЦАХАЛ. Глава Минобороны Йоав Галант объявил режим чрезвычайного положения на 48 часов.

«Хезболла» утверждает, что за последние несколько часов нанесла удары по 11 военным базам на севере Израиля. Группировка начала атаку в ответ на убийство командира Фуада Шукра в результате израильского авиаудара по Бейруту.

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Теги
Елена Чернышова
Израиль Хезболла аэропорт Бен-Гурион ракетный удар
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