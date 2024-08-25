В Белгородской области ночью сбили беспилотник

Прошедшей ночью украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область, его сбили силы ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также этой ночью атаке Вооруженных сил Украины подвергся поселок Ракитное в регионе. В результате погибли пять мирных жителей, еще девять взрослых и трое детей получили ранения. Кроме того, был поврежден газопровод, так что на время без газа остались Ракитное и села Борисполье и Новоленинское.

Накануне, 24 августа, Минобороны отчиталось о семи сбитых за ночь дронах в российских регионах. В Воронежской области сбили пять дронов, по одному — в Белгородской и Брянской областях.