Минобороны отчиталось о семи сбитых за ночь дронах

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили семь беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщает Минобороны.

В Воронежской области сбили пять дронов, в Белгородской и Брянской — по одному, уточнили в ведомстве.

В Воронежской области всю ночь действовала опасность атаки дронов. Губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что мужчина получил осколочное ранение при атаке беспилотника. Ему не понадобилась госпитализация. Позднее он заявил, что над регионом сбили еще несколько аппаратов. В результате падения обломков возник пожар, «вызвавший детонацию взрывоопасных объектов».

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух атаках дронов. В Вейделевке мужчина получил ожог, ему не понадобилась госпитализация, в Малиновке местный житель получил осколочные ранения межреберья и бедра. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздно вечером также сообщил, что на территории региона сбили беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений не было.