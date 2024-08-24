Два воронежских поселения эвакуировали из-за пожара после атаки дронов
В Острогожском районе Воронежской области на территории трех поселений ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов», произошедших в результате атаки дронов, сообщил глава региона Александр Гусев.
«Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности», — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, пострадали две женщины: одну госпитализировали в тяжелом состоянии, вторая получила ссадины и от госпитализации отказалась.
Предварительно, гражданские строения не пострадали, однако из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут быть проблемы с электроснабжением, добавил Гусев. «Энергетики приступят к ликвидации последствий после получения разрешения от оперативных служб», — уточнил он.
Губернатор подчеркнул, что пока детонация продолжается, призвав жителей соблюдать меры безопасности. «Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия», — отметил он.
В Воронежской области всю ночь действовала опасность атаки дронов. Минобороны отчиталось о пяти сбитых за ночь беспилотниках в регионе. Гусев около 4:00 мск рассказал о падении обломков сбитых дронов, в результате которого возник пожар, «вызвавший детонацию взрывоопасных объектов».
До этого он сообщал о получившем осколочное ранение при атаке беспилотника мужчине. Ему не понадобилась госпитализация. Также в результате атаки дрона загорелась трава — ее потушили.
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