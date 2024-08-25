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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове и Чугуеве прогремели взрывы

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Военная операция на Украине

В Харькове и Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

В ночь на 25 августа в регионе действовала воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове прогремел взрыв
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Наступление российских военных на харьковском направлении продолжается с начала мая 2024 года. Его целями президент Путин называл создание «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских приграничных регионов.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о сроках создания такой зоны, ответил, что операция будет продолжаться «до успешного завершения».

На момент 23 августа в санитарную зону в Харьковской области вошли 14 населенных пунктов.

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Харьковская область взрывы Украина
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