В Харькове и Чугуеве прогремели взрывы
В Харькове и Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
В ночь на 25 августа в регионе действовала воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Наступление российских военных на харьковском направлении продолжается с начала мая 2024 года. Его целями президент Путин называл создание «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских приграничных регионов.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о сроках создания такой зоны, ответил, что операция будет продолжаться «до успешного завершения».
На момент 23 августа в санитарную зону в Харьковской области вошли 14 населенных пунктов.
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