В Харькове прогремел взрыв
В Харькове раздался взрыв, сообщают украинские издания «Страна.ua», «Суспільне» и «24 канал».
В 18:28 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, спустя 23 минут ее отключили.
В тот же промежуток времени сирены воздушной тревоги звучали в Винницкой, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Днепропетровской и Черниговской областях. Их также отменили примерно через 20 минут.
Прошлой ночью взрывы были слышны и в Сумской области. В частности, в Сумах после этого были повреждены два предприятия и один объект критической инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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