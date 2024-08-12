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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремел взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове раздался взрыв, сообщают украинские издания «Страна.ua», «Суспільне» и «24 канал».

В 18:28 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, спустя 23 минут ее отключили.

В тот же промежуток времени сирены воздушной тревоги звучали в Винницкой, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Днепропетровской и Черниговской областях. Их также отменили примерно через 20 минут.

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Прошлой ночью взрывы были слышны и в Сумской области. В частности, в Сумах после этого были повреждены два предприятия и один объект критической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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