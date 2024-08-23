В санитарную зону в Харьковской области вошли 14 населенных пунктов

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Санитарная зона в Харьковской области включает пока 13–14 населенных пунктов, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС.

«То, что мы сейчас видим, порядка 13–14 населенных пунктов, — пока это вся санитарная зона по территории Харьковской области, о которой говорил президент России Владимир Путин», — сказал Ганчев.

По его мнению, санитарная зона в регионе продолжит расширяться после освобождения Курской области, где с 6 августа идут бои с украинской армией.

Наступление российских военных на харьковском направлении продолжается с начала мая 2024 года. Его целями президент Путин называл создание «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских приграничных регионов.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о сроках создания такой зоны, ответил, что операция будет продолжаться «до успешного завершения».

Сам Ганчев в конце мая заявил, что, на его взгляд, санитарная зона должна заканчиваться «как минимум где-то еще километров в 200 от Харькова в сторону запада».