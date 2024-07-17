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Военная операция на Украине ,  
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Песков не увидел провала создания санитарной зоны у Белгородской области

Песков: ограничения в Белгородской области вводятся для безопасности жителей
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская армия продолжает операцию по созданию санитарной зоны в Харьковской области, она будет идти до успешного завершения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, означает ли решение белгородских властей ввести ограничение въезда в 14 населенных пунктов региона провал операции по созданию такой зоны в Харьковской области.

«Нет, не означает. Эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения», — заверил Песков.

В то же время он добавил, что пока такая зона не создана, украинские военные продолжают атаковать российскую территорию.

«С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики», — пояснил представитель Кремля.

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С 23 июля в Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. В список попали субъекты пяти районов с крайне сложной оперативной ситуацией. Речь идет о селах Вергилевка и Щетиновка в Белгородском районе, хуторе Валковский; в Борисовском — село Богун-Городок; в Грайвороновском городском округе — село Безымено и поселок Горьковский; в Краснояружском — села Демидовка, Поповка и Прилесье; в Шебекинском районе въезд ограничат в поселки Красное, Ленинский, Первомайский и на хутора Мухин и Панков.

Наступление ВС России на харьковском направлении продолжается с начала мая. Его целями президент Владимир Путин называл создание «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских приграничных регионов.

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Дмитрий Песков Белгородская область Харьковская область санитарно-защитная зона
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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