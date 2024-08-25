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Общество ,  
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Во Франции арестовали подозреваемого в подрыве синагоги

Мужчина, пытавшийся подорвать синагогу во французском курортном городе Ля Гранд-Мотт, был задержан полицией, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в социальной сети Х.

По данным телеканала BFMTV, его арестовали 24 августа, около 23:30 (00:30 мск) в районе города Ним на юге Франции.

Задержанный — 33-летний мужчина, гражданин Алжира — был вооружен. При задержании он был ранен, однако ему уже оказали медицинскую помощь, и его жизни ничто не угрожает.

Возле синагоги на юге Франции произошел взрыв
Политика
Фото:Manon Cruz / Reuters

24 августа в Ла-Гранд-Мот произошел взрыв возле синагоги, пострадал полицейский. По данным France 24, подозреваемый махал флагом Палестины. Власти расценили произошедшее как теракт.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом, а борьбу с антисемитизмом — «ежедневной борьбой».

Расследование поручили Национальной антитеррористической прокуратуре Франции. Около еврейских объектов по всей стране усилили меры безопасности. 

Рост антисемитских настроений во Франции, в частности, произошел на фоне продолжающийся войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

В мае полицейские города Руан на севере Франции нейтрализовали вооруженного мужчину, который, «очевидно», пытался поджечь синагогу. Мужчина был вооружен ножом и железным прутом. В него выстрелили после того, как тот попытался ударить ножом полицейского.

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