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Военная операция на Украине ,  
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В Черкасской области прогремела серия взрывов

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Военная операция на Украине

В Черкасской области были слышны несколько взрывов, сообщают корреспонденты телеканала «Суспiльне».

Глава областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале объявил о работе систем противовоздушной обороны в регионе. Тревогу объявили около 00:37 мск.

Предупреждение также объявили в Киеве и области, однако менее чем через час отменили. Поздним вечером 22 августа взрывы были слышны в Харьковской области и Сумах, передавали корреспонденты «Суспiльне».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Черкасской области Украины прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

15 августа в Черкасской области звучали взрывы, в следующие два дня в регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 20 августа воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Позднее в подконтрольной Украине части Запорожской области заявили о разрушении нескольких объектов инфраструктуры.

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Военная операция на Украине Воздушная тревога Черкасская область
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