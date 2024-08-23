В Черкасской области прогремела серия взрывов

В Черкасской области были слышны несколько взрывов, сообщают корреспонденты телеканала «Суспiльне».

Глава областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале объявил о работе систем противовоздушной обороны в регионе. Тревогу объявили около 00:37 мск.

Предупреждение также объявили в Киеве и области, однако менее чем через час отменили. Поздним вечером 22 августа взрывы были слышны в Харьковской области и Сумах, передавали корреспонденты «Суспiльне».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

15 августа в Черкасской области звучали взрывы, в следующие два дня в регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 20 августа воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Позднее в подконтрольной Украине части Запорожской области заявили о разрушении нескольких объектов инфраструктуры.