В Черкасской области прогремела серия взрывов
В Черкасской области были слышны несколько взрывов, сообщают корреспонденты телеканала «Суспiльне».
Глава областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале объявил о работе систем противовоздушной обороны в регионе. Тревогу объявили около 00:37 мск.
Предупреждение также объявили в Киеве и области, однако менее чем через час отменили. Поздним вечером 22 августа взрывы были слышны в Харьковской области и Сумах, передавали корреспонденты «Суспiльне».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
15 августа в Черкасской области звучали взрывы, в следующие два дня в регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.
В ночь на 20 августа воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Позднее в подконтрольной Украине части Запорожской области заявили о разрушении нескольких объектов инфраструктуры.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов