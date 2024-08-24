Возле синагоги на юге Франции произошел взрыв

Около синагоги на юге Франции произошел взрыв, пострадал полицейский, пишет France 24. Источник издания сообщил, что подозреваемый махал флагом Палестины. Власти сочли произошедшее терактом

Фото: Manon Cruz / Reuters

В курортном городе Ла-Гранд-Мот на юге Франции произошел взрыв возле синагоги, власти расценили это как теракт, пишет France 24.

Издание со ссылкой на данные местной полиции сообщило, что в стоящей рядом с синагогой машине взорвался газовый баллон, в результате чего ранения получил сотрудник правоохранительных органов. У входа в здание начался пожар, его потушили быстро, но две двери оказались повреждены. В момент взрыва религиозная служба не проводилась, в синагоге находились раввин и еще четыре человека, они не пострадали, заявили следователи.

Мэр Ла-Гранд-Мот Стефан Россиньоль заявил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль поджигает неизвестный человек. Источник France 24 рассказал, что подозреваемый размахивал палестинским флагом. Другой собеседник издания сообщил, что неизвестный мужчина покидал место взрыва с двумя пустыми бутылками, а палестинский флаг был обмотан вокруг пояса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом, а «борьбу с антисемитизмом — ежедневной борьбой».

«Выражаю солидарность с еврейской общиной коммуны Ла-Гранд-Мотт, а также со всеми евреями Франции. Будет сделано всё, чтобы разыскать тех, кто стоит за этим террористическим актом», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Расследовать произошедшее поручили Национальной антитеррористической прокуратуре Франции. Около еврейских объектов по всей стране усилили меры безопасности. Ожидается, что место взрыва посетят министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер Габриэль Атталь.

Численность еврейского населения во Франции является третьей после Израиля и США, отмечает France 24. В августе Дарманен заявил о 887 антисемитских актах в стране за первую половину 2024 года, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2023-го.

После нападения палестинского радикального движения ХАМАС в октябре 2023 года Израиль начал ответную операцию в секторе Газа. Франция поддержала право еврейского государства на самооборону. В конце октября Макрон посетил Тель-Авив и призвал к созданию «региональной и международной коалиции для борьбы с террористическими группировками, которые угрожают всем нам».