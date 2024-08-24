Кадыров посчитал запрет УПЦ властями Украины маразмом

Рамзан Кадыров (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны маразмом. Фрагмент его интервью опубликован в телеграм-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Кадыров прокомментировал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, позволяющий запретить УПЦ. «Это маразм, даже шайтан не может придумать такое, не только человек», — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, принятие закона связано с тем, что «у Запада свои интересы». Также Кадыров отметил, что хочет «закончить это все раз и навсегда».





УПЦ дистанцировалась от России после начала военной операции. В мае 2022 года ее собор объявил о полной независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями на Украине. Украинские спецслужбы затем проводили обыски в храмах, приходских школах, монастырях УПЦ, и заявляли, что находили там «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира».

24 августа Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Документ предусматривает запрет Русской православной церкви в стране и пропаганды идеологии «русского мира». Новые меры распространяются и на организации, связанные с РПЦ, то есть, потенциально, и на УПЦ. Общинам церкви дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».