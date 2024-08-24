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Военная операция на Украине ,  
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Патриарх Кирилл призвал религиозных лидеров защитить прихожан УПЦ

Сюжет
Военная операция на Украине
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Олег Варов / foto.patriarchia.ru)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме религиозным деятелям по всему миру призвал к защите «гонимых верующих» Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Кирилл направил обращение, в частности, главам поместных православных церквей, папе римскому Франциску и главе Англиканского содружества Джастину Уэлби. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить УПЦ.

«В результате принятия нынешнего закона сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы», — написал патриарх.

По его мнению, закон противоречит Конституции Украины, а также фундаментальным принципам права. УПЦ на протяжении многих лет подвергалась преследованиям со стороны Киева, считает патриарх.

Зеленский подписал позволяющий запретить УПЦ закон
Политика
Владимир Зеленский

На Украине с 1990-х действовали несколько православных церквей. Часть из них объединились в Православную церковь Украины. Отдельно существует Украинская православная церковь Московского патриархата. Она в мае 2022 года, после начала военной операции, провела Собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности по отношению к РПЦ.

20 августа Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает УПЦ. Новые нормы вступят в силу спустя 30 дней после публикации, но общинам УПЦ дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».

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Теги
патриарх Кирилл УПЦ Украина Военная операция на Украине
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