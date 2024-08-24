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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео освобожденных из плена срочников

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало видео освобожденных из плена срочников
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24 августа Россия и Украина обменялись пленными - как сообщило Минобороны, Россия вернула 115 военнослужащих. Взамен ВСУ передали столько же пленных, сообщило Минобороны России.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, уточнил, что 115 солдат, которых получила Россия, проходили срочную службу на границе Курской области.

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