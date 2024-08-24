Переданные России 115 военных находятся в Белоруссии

Российские военные, которых передала Украина в результате обмена при посредничестве ОАЭ, находятся в Белоруссии, сообщает Минобороны России.

«Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Белоруссия», — говорится в сообщении.

Им оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.

По данным ведомства, военнослужащих захватили в плен в Курской области. Всех освобожденных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

После попытки вооруженных сил Украины 6 августа прорваться на территорию Курской области в регионе продолжаются боевые действия.

По данным Минобороны на 24 августа, с этого момента Украина потеряла на курском направлении более 5,5 тыс. военных и более 760 единиц техники.

Из районов, где идут столкновения, выезжает население, всего эвакуация ведется в восьми муниципалитетах, расположенных около границы с Украиной. Общее число жителей этих районов — более 150 тыс., более 130 тыс. уже покинули их.