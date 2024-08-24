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Военная операция на Украине ,  
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Из Курской области эвакуировали около 3,2 тыс. человек за сутки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали около 3,2 тыс. человек, сообщил на пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.

«За прошедшие сутки из приграничных районов Курской области самостоятельно и в составе организованных колонн убыли свыше 3200 человек», — передает его слова ТАСС.

В нескольких регионах России в пунктах временного размещения (ПВР) остаются более 10 тыс. человек, в том числе почти 3 тыс. детей. Всего работает почти 200 ПВР. В них эвакуированным оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Кроме того, специалисты органов власти помогают восстановить документы и оформить выплаты.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

С утра 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия с вооруженными силами Украины. По данным на 22 августа, из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.

Президент России Владимир Путин 22 августа поддержал предложение автоматически выплачивать 15 тыс. руб. жителям, покинувшим зону боевых действий в Курской области. С соответствующей инициативой выступил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

8 августа, через два дня после нападения ВСУ, Путин поддержал разовую выплату по 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак украинских военных.

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