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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о сорванных попытках атак ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Боестолкновения идут в Кореневском и Суджанском районах. За сутки украинская армия потеряла 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило Минобороны
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские военные сорвали попытки атак украинских сил в направлении сел Комаровка и Кремяное Кореневского района Курской области, а также отразили атаки штурмовых групп в направлении села Борки и близлежащей деревни Спальное, сел Малая Локня и Черкасское Поречное Суджанского района Курской области, сообщает Минобороны.

В результате украинская сторона потеряла 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен, говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска нанесли поражение по местам расположения украинских сил в районах Апанасовки, Борок, Краснооктябрьского, Вишневки, Кругленького, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного.

Авиация ударила по скоплениям украинских сил в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба, Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь Сумской области и в самих Сумах.

За сутки украинская сторона потеряла более 360 военных и 29 единиц бронетехники, включая два танка, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Всего за время боев в Курской области потери ВСУ составляют более 5,5 тыс. военных и более 760 единиц техники.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. По данным Минобороны, с этого момента Украина потеряла на курском направлении более 5,5 тыс. военных, свыше 70 танков, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе три РСЗО HIMARS, пять установок зенитных ракетных комплексов, около 60 бронетранспортеров и многое другое.

Из районов, где идут столкновения с украинскими военными, выезжает население, всего эвакуация ведется в восьми муниципалитетах, расположенных близ границы с Украиной. Общее число жителей этих районов — более 150 тыс. человек, более 130 тыс. уже покинули их.

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