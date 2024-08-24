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Военная операция на Украине ,  
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Житель Воронежской области пострадал при атаке дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области один человек получил осколочное ранение при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавшему оказали всю необходимую помощь. Кроме того, из-за обломков аппарата в одном из муниципалитетов загорелась трава — ее потушили.

В регионе около двух часов действует опасность атаки дронов.

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Политика

В ночь на 14 августа над Воронежской областью сбили более 35 беспилотников. Как уточнил Гусев, среди мирного населения раненых не было. Это одна из самых масштабных атак на регион за последнее время.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под атаки дронов. В частности, ночью 14 августа силы ПВО сбили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников над восьмью областями.

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Воронежская область пострадавший беспилотники
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