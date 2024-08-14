Воронежскую область ночью атаковали более 35 БПЛА

Фото: Минобороны России

В ночь на 14 августа Воронежскую область атаковали более 35 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Благодаря слаженной работе наших сил ПВО в регионе пострадавших нет», — написал Гусев.

В результате падения обломков дронов повреждения получили объекты жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры и автомобили, отметил глава области. После разрешения оперативных служб к работе приступят аварийные бригады и специалисты по оценке ущерба.

Режим опасности атаки беспилотников в области сохраняется, он действует с вечера 13 августа.

Ранее Гусев сообщил о большом количестве уничтоженных в регионе украинских БПЛА. По его словам, атаки привели к незначительным повреждениям жилых домов, хозпостроек и транспорта и возгоранию сухой растительности.

Ночью 13 августа в небе над регионом сбили один дрон, данных о пострадавших или повреждениях не было.