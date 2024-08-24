В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Он призвал сохранять спокойствие и заверил, что средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

Воронежская область неоднократно подвергалась атакам. В частности, в ночь на 14 августа над регионом сбили более 35 дронов. В результате падения обломков аппаратов пострадала жилая и нежилая недвижимость, коммунальная инфраструктура и автомобили. Как уточнил Гусев, среди мирного населения раненых не было.