В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
Он призвал сохранять спокойствие и заверил, что средства противовоздушной обороны приведены в готовность.
Воронежская область неоднократно подвергалась атакам. В частности, в ночь на 14 августа над регионом сбили более 35 дронов. В результате падения обломков аппаратов пострадала жилая и нежилая недвижимость, коммунальная инфраструктура и автомобили. Как уточнил Гусев, среди мирного населения раненых не было.
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