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Военная операция на Украине ,  
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В ООН прокомментировали сообщения о «миномете ЧВК» на детской площадке

Сюжет
Военная операция на Украине

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не может подтвердить достоверность публикаций о том, что бойцы «американской ЧВК» Forward Observations Group (ЧВК FOG) разместились с минометом у детской площадки.

Фото было опубликовано в Instagram FOG (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) 22 августа. На нем мужчина в военной форме с шевронами с американским флагом устанавливает миномет, неподалеку от него находится детская площадка с горкой и жилой дом. Точное место, где был сделан кадр, и дата, когда он был снят, не указываются.

«У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений. При более широком рассмотрении вопроса мы часто выражали нашу обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру», — заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос агентства.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Как пишет Vice, основатель аккаунта FOG — бывший пехотинец. Ранее, 16 августа, в аккаунте FOG появились фотография, на которой три бойца стоят на фоне бронемашины. Фото было подписано словами «Парни в Курске», в геолокации для поста также была указана Курская область, однако точное место неизвестно.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Врио главы региона Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, где оставались около 2 тыс. человек.

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