Минторг США внес в черный список 63 российские компании
Бюро по вопросам промышленности и безопасности США, которое входит в структуру американского Минторга, включило в черный список 123 компании, в том числе из России и Китая, следует из заявления на сайте ведомства.
За «нарушение экспортного контроля США или <...> другой деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики» страны, в реестр внесли 63 организации из России и 42 из Китая. Еще 14 компаний, которые попали под санкции, находятся в Турции, Испании, а также на Кипре.
Всего после начала военной операции на Украине в 2022 году бюро добавило в черный список 1056 компаний.
Последний раз Минторг США вводил экспортные ограничения против российских компаний в апреле 2024 года. Кроме того, под санкции тогда попали организации из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.
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