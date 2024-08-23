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Война санкций ,  
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Минторг США внес в черный список 63 российские компании

Сюжет
Война санкций
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Бюро по вопросам промышленности и безопасности США, которое входит в структуру американского Минторга, включило в черный список 123 компании, в том числе из России и Китая, следует из заявления на сайте ведомства.

За «нарушение экспортного контроля США или <...> другой деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики» страны, в реестр внесли 63 организации из России и 42 из Китая. Еще 14 компаний, которые попали под санкции, находятся в Турции, Испании, а также на Кипре.

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Всего после начала военной операции на Украине в 2022 году бюро добавило в черный список 1056 компаний.

Последний раз Минторг США вводил экспортные ограничения против российских компаний в апреле 2024 года. Кроме того, под санкции тогда попали организации из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Министерство торговли США санкционный список черный список компании Китай
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