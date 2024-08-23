Бастрыкин затребовал отчет по делу о захвате заложников в ИК-19

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, которое возбудили после захвата заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Глава ведомства затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Семенова В. И. доклад о результатах первоначальных оперативных мероприятий и следственных действий», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 4 ст. 206 (захват заложника).

Днем 23 августа заключенные ИК-19 в городе Суровикино захватили в заложники сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. Вечером силовики провели штурм колонии, в результате которого удалось освободить заложников и нейтрализовать всех четырех захватчиков.

В результате захвата погибли четыре сотрудника ФСИН, сообщили позже в пресс-службе ведомства.