Бастрыкин затребовал отчет по делу о захвате заложников в ИК-19
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, которое возбудили после захвата заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Глава ведомства затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Семенова В. И. доклад о результатах первоначальных оперативных мероприятий и следственных действий», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 4 ст. 206 (захват заложника).
Днем 23 августа заключенные ИК-19 в городе Суровикино захватили в заложники сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. Вечером силовики провели штурм колонии, в результате которого удалось освободить заложников и нейтрализовать всех четырех захватчиков.
В результате захвата погибли четыре сотрудника ФСИН, сообщили позже в пресс-службе ведомства.
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