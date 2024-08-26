Мошенники приспособили схему «Мамонт» для обмана желающих сдать квартиру

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Интернет-мошенники научились использовать в сфере аренды жилья популярную мошенническую схему «Мамонт», выяснили аналитики Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Схема работает следующим образом. Мошенник ищет предложение об аренде квартиры по объявлениям и пишет арендодателю, что ему срочно нужна жилплощадь.

В ходе переписки злоумышленник предлагает жертве перейти в мессенджер, где просит дополнительные фото квартиры, адрес, интересуется мелочами, чтобы создать вид заинтересованного арендатора.

На следующем этапе мошенник предлагает арендодателю оформить договор через сервис по аренде и говорит, что самостоятельно через сайт заполнит все документы и переведет обговоренную сумму, а арендодателю останется только получить свои деньги.

Однако арендодатель получает ссылку на фишинговый ресурс, очень похожий на один из известных сервисов. Хозяин квартиры после этого вводит данные карты на сайте, после чего киберпреступники крадут деньги с его счета.

«Эксперты F.A.C.C.T. выявили как минимум шесть скам-групп, работающих по такому сценарию, в общей сложности в них более 4500 участников», — говорится в релизе.

Еще один вид мошенничества, связанный с арендой квартир, предполагает установку на телефон вредоносного APK-приложения.

Арендодателю обещают, что квартира будет сдана буквально за считанные часы. Для этого хозяин квартиры должен заполнить объявление на сервисе по аренде и скачать приложение, которое на самом деле содержит вирус, который перехватывает SMS.

«С его помощью мошенники списывают все средства с банковских счетов жертвы. Из обнаруженных успешных атак наибольшая сумма добычи составила 48 000 рублей», — отметили эксперты.