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Как защититься от мошенников ,  
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ВТБ рассказал о новой схеме мошенников с арендой банковских карт

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники в России разработали новую схему хищений: теперь они берут банковские карты в аренду у простых пользователей, чтобы выводить на них похищенные деньги, выяснили специалисты ВТБ. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления», — говорится в сообщении.

Мошенники берут карты вместе с логинами и паролями в банковских приложениях в аренду у простых пользователей, так называемых дропов. Они убеждают их, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают им легкий и легальный заработок.

По словам начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина, такая передача несет в себе множество рисков, в том числе попадание в черные списки банков и соучастие в уголовном преступлении.

«Понятие «дроп» образовалось стихийно, это сленг. И многие не знают, кого называют дропами, какие есть риски такой деятельности. Этим активно пользуются мошенники», — рассказал Ревякин.

ВТБ раскрыл три схемы мошенничества против пенсионеров
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

16 августа в ВТБ назвали три схемы мошенничества против пенсионеров, которые мошенники используют примерно в половине случаев, чтобы выманить личные данные для хищения денег.

По данным банка, злоумышленники обманывают пожилых людей словами о якобы перерасчете пенсии, оформлении полиса ОМС и скидках на жилищно-коммунальные услуги. «Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров», — отметили в ВТБ.

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