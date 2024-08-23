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Дело Навального ,  
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Суд в Москве заочно арестовал продюсера YouTube-канала «Навальный LIVE»

Сюжет
Дело Навального
Нина Волохонская
Нина Волохонская (Фото: ninnanet / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера YouTube-канала «Навальный LIVE» Нину Волохонскую.

В карточке на сайте суда говорится, что Волохонскую подозревают в участии в экстремистском сообществе — ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ей грозит, — лишение свободы на срок до шести лет.

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В 2021 году экстремистскими организациями были признаны Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) и штабы оппозиционера Алексея Навального. В отношении его самого вынесли несколько приговоров. В частности, в 2023 году политика приговорили к 19 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. В феврале 2024 года Навальный умер в колонии в поселке Харп в ЯНАО, где отбывал наказание.

Его жену Юлию Навальную позже заочно арестовали по делу об экстремистском сообществе и включили в перечень террористов и экстремистов.

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Алексей Навальный заочный арест продюсер YouTube экстремизм
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