Посол Антонов встретится с представителями Госдепа
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов проведет встречу с представителями Госдепартамента США. Об этом он сказал журналистам, его слова приводит «РИА Новости».
Дипломат отметил, что контакты с американской администрацией носят эпизодический характер.
«Очные встречи с дипломатами посольства здесь бойкотируются. Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством», — добавил Антонов.
По мнению Антонова, США должны прекратить враждебную политику в отношении России и возобновить серьезный разговор на тему безопасности. Он добавил, что для возвращения к диалогу Москвы и Вашингтона США должны «прекратить поставлять оружие, отменить эти тысячи санкций».
В марте 2023 года Антонов проводил единичные встречи с представителями Госдепа США. По словам пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне Игоря Гиренко, тогда Антонова «перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», поэтому посол не мог изложить позицию Москвы.
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