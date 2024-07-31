В Госдепе сообщили о планах НАТО разработать новую стратегию по России

Новая стратегия позволит объединить всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Москвой, отметил помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен

НАТО собирается разработать новую стратегию в отношении России, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в сенате.

«НАТО в ближайшие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. Это объединит всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — отметил О'Брайен.

Летом 2022 года альянс опубликовал Стратегическую концепцию, в которой Россия названа «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств — членов НАТО, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». В концепции также говорится, что Москва «модернизирует свои ядерные силы и расширяет свои новые и разрушительные системы доставки двойного назначения, используя при этом в целях принуждения угрозу ядерного оружия», ее цель — «дестабилизация стран к востоку и югу от нас». Стратегическими вызовами блок считает способность России «нарушить усиление» НАТО на Крайнем Севере и «свободу судоходства через Северную Атлантику», а также наращивание российской военной мощи в районах Балтийского, Черного и Средиземного морей и ее интеграцию с Белоруссией.

В марте этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что блок по-прежнему готов сохранять каналы связи с Москвой «для управления рисками и их смягчения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности» и что он не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

В Кремле после июльского саммита НАТО заявили, что военная инфраструктура блока «поступательно движется» в сторону российских границ и что это представляет собой «очень серьезную угрозу для национальной безопасности». «Это все потребует от нас продуманных скоординированных эффективных ответных мер для сдерживания НАТО, для контрсдерживания НАТО», — подчеркнули там в ответ на планы блока по членству Украины.