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Военная операция на Украине ,  
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Антонов заявил о «кинжале за спиной» США в отношениях с Россией

Посол Антонов: США готовы снять все ограничения на оружие для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

США должны прекратить враждебную политику в отношении России, чтобы возобновить серьезный разговор на тему безопасности, заявил журналистам посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению дипломата, для возвращения к диалогу Москвы и Вашингтона США должны «прекратить поставлять оружие, отменить эти тысячи санкций».

«Нынешняя администрация ведет себя как человек, который, с одной стороны, предлагает, протягивает руку <...>, говоря «давайте разговаривать с вами о стратегической стабильности», а с другой стороны, за спиной держит кинжал», — цитирует агентство Антонова.

По мнению дипломата, Вашингтон «поддразнивает» Россию поставками оружия Украине. В США говорят о запрете Киеву использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории, но Вашингтон готовит почву «для того, чтобы, не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения», уверен посол.

Антонов также напомнил о выдвинутых против России обвинениях во вмешательстве в выборы американского президента в 2020 году. Невиновность Москвы была доказана, «но мы наказаны», отметил посол. Вашингтон с 2018 года продолжает держать заблокированными российские дипломатические объекты на своей территории, уточнил дипломат.

Антонов заявил о дискуссиях о поставке оружия недружественным США странам
Политика
Фото:Михаил Куравлев / РИА Новости

В начале августа Антонов рассказал, что представители России на консультациях с США неоднократно затрагивали вопрос о возможности поставок российского оружия недружественным для Вашингтона странам.

По словам дипломата, слова президента России Владимира Путина, что Москва допускает поставку дальнобойного оружия в регионы, откуда будут наноситься удары по объектам государств, снабжающих Украину оружием, в Вашингтоне восприняли «крайне негативно».

О том, что Москва может поставить свое вооружение в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие, Путин заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня.

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Военная операция на Украине Россия США Анатолий Антонов
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