 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД заявил о «тысячах» граждан стран НАТО, желающих переехать в Россию

Мария Захарова: тысячи граждан стран НАТО хотят переехать в Россию из-за детей
Посольство России в Лондоне&nbsp;
Посольство России в Лондоне  (Фото: Luke Dray / Getty Images)

В российские посольства в странах, входящих в НАТО, приходят «тысячи» человек, чтобы получить документы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам — тысячи. Кто-то просто приходит с семьями и говорит: «Мы не уйдем, делайте, что хотите», — рассказала Захарова.

По утверждению представителя МИДа, это связано с тем, что люди хотят защитить своих детей «от переиначивания и перешивания половых органов».

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

19 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы смогут получать разрешение на временное проживание на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, знание российской истории и законодательства. Это возможно, в случае если граждане не согласны с идеологическим курсом властей своих стран. Перечень государств, жители которых попадают под действие указа, составит МИД.

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны

Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota

Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Мария Захарова Семья Традиционные ценности ВНЖ НАТО иностранцы
Материалы по теме
Маск объяснил решение перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии
Общество
В Казахстане ограничат распространение ЛГБТ-пропаганды среди детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 22 авг, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 22 авг, 17:29
Сальдо сообщил о срыве высадки пехоты ВСУ на левом берегу ДнепраПолитика, 10:42
Израиль посоветовал согражданам не приезжать в Курск и БелгородПолитика, 10:35
Банк «Санкт-Петербург» анонсировал дивиденды с доходностью более 7%Инвестиции, 10:33
Троицк стал первым среди районов Новой Москвы по росту цен на новостройкиНедвижимость, 10:33
Индекс Мосбиржи впервые с июня 2023 года опустился ниже 2700 пунктовИнвестиции, 10:31
Посол в США исключил появление «буферной зоны» в РоссииПолитика, 10:30
«Коммерсантъ» узнал о плане создать две криптобиржи в Москве и ПетербургеКрипто, 10:21
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Как проверить кандидата, если в компании нет службы безопасностиPro, 10:17
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубомСпорт, 10:15
Кеннеди-младший отказался от участия в предвыборной гонке в АризонеПолитика, 10:14
Microsoft уберет «Панель управления»Технологии и медиа, 10:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:05
МЧС сообщило об афтершоке после землетрясения на КамчаткеОбщество, 10:05
Самые необычные формы футбольных топ-клубов на новый сезонСпорт, 10:02