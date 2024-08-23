МИД заявил о «тысячах» граждан стран НАТО, желающих переехать в Россию

Посольство России в Лондоне (Фото: Luke Dray / Getty Images)

В российские посольства в странах, входящих в НАТО, приходят «тысячи» человек, чтобы получить документы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам — тысячи. Кто-то просто приходит с семьями и говорит: «Мы не уйдем, делайте, что хотите», — рассказала Захарова.

По утверждению представителя МИДа, это связано с тем, что люди хотят защитить своих детей «от переиначивания и перешивания половых органов».

19 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы смогут получать разрешение на временное проживание на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, знание российской истории и законодательства. Это возможно, в случае если граждане не согласны с идеологическим курсом властей своих стран. Перечень государств, жители которых попадают под действие указа, составит МИД.