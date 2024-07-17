Маск объяснил решение перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии

Ранее Маск уже перенес в Техас штаб-квартиру Tesla. Теперь, на фоне принятия в Калифорнии закона о «защите прав ЛГБТ-школьников», бизнесмен объявил о планах по уходу из штата Twitter и SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск объявил о решении перенести штаб-квартиры X (бывший Twitter) и SpaceX из Калифорнии в Техас в ответ на принятие губернатором Гэвином Ньюсомом законопроекта о «защите прав ЛГБТ-школьников» («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.).

«Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали и были направлены против как семей, так и компаний, SpaceX переносит свою штаб-квартиру из Хоторна, штат Калифорния, на Starbase, штат Техас», — написал Маск.

Также, по словам миллиардера, ему «надоело уворачиваться от банд жестоких наркоманов, просто чтобы войти в здание [штаб-квартиры] и выйти из него».

15 июля губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом подписал законопроект, направленный на защиту учащихся ЛГБТК+ от раскрытия их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения школами без согласия, в том числе родителям ребенка. Учителя теперь не обязаны родителям сообщать, если их ребенок захочет идентифицировать себя как трансгендер на территории школы. Закон также запрещает школам применять политику принудительного исключения учащихся (так называемого аутинга) и защищает учителей и другой школьный персонал от ответных мер, если они отказываются подчиняться такой политике.

Ранее Маск уже перенес в Техас штаб-квартиру Tesla, отметив, что в Калифорнии возможности компании для расширения операций ограничены. В Калифорнии самая высокая в США ставка подоходного налога, поэтому перенос главного офиса «может сэкономить Маску миллиарды долларов», писал тогда CNBC. В Техасе этот показатель равен нулю.

В феврале этого года Маск также объявил, что у SpaceX сменился штат регистрации с Делавэра на штат Техас. Предприниматель также порекомендовал всем, у кого компании зарегистрированы в Делавэре, «как можно скорее» сменить регистрацию.