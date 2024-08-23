Алаудинов отчитался об уничтожении двух групп ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны России

Российские военные уничтожили две группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником. Взяли пленного. Завтра я вам пленного покажу, потому что его везут, вывозят», — уточнил Алаудинов в сообщении 22 августа. Он находится в Курской области в зоне боевых действий.

По словам Алаудинова, в четверг военным отряда «Аида» спецназа «Ахмат» удалось сжечь в Курской области французский зенитно-ракетный комплекс Crolate. Он отметил, что его использовали для обезвреживания российских вертолетов, которые готовились к зачистке Мартыновки.

В Курской области продолжаются бои с ВСУ с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов 12 августа, украинские войска контролируют 28 населенных пунктов в регионе. По данным Алаудинова, ВСУ задействовали для операции в Курской области 11 тыс. военных. Из приграничных районов Курской области выехали 133 тыс. человек.