Алаудинов сообщил о сожжении французского ЗРК Crotale в Курской области
Военные отряда «Аида» спецназа «Ахмат» сожгли в Курской области французский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Crotale, заявила командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, ЗРК использовали для обезвреживания российских вертолетов, которые готовились к зачистке Мартыновки.
«Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит €8 млн евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тыс. рубл. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сказал командир спецназа.
Кроме того, за день уничтожены восемь единиц техники — один танк, три боевые бронированные машины и транспорт, добавил Алаудинов.
Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.
Осенью 2022 года Франция передала Украине две батареи Crotale.
Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Как сообщал врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа, украинские войска контролируют 28 населенных пунктов в регионе. По данным Алаудинова, ВСУ задействовали для операции в Курской области 11 тыс. военных.
ТАСС сообщил о 31 погибшем в Курской области из-за атаки ВСУ. Из приграничных районов Курской области выехали 133 тыс. человек.
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