Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент страны Камала Харрис пообещала продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. Ее речь на общенациональном съезде однопартийцев в Чикаго транслировало агентство Associated Press (AP).

«Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — заявила Харрис.

По словам вице-президента, она предупреждала Киев о начале конфликта за пять дней до начала боевых действий, а также помогла сформировать дипломатический ответ США на военную операцию России на Украине.

В июне на полях мирной конференции в Швейцарии Харрис заявила, что Вашингтон поддерживает Киев не ради благотворительности, а для сохранения выгодного для себя миропорядка.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости ограничить поддержку Украины. В августе он также заявил, что одной из главных причин начала конфликта в стране стали публичные заявления президента США Джо Байдена о том, что Киев может войти в НАТО.

По его словам, когда он ушел с поста президента, российские власти начали активно перебрасывать войска к украинской границе, что, по мнению Трампа, было связано с желанием вести переговоры в усиленной позиции. Одновременно Байден начал говорить «глупые вещи» о возможности Киева стать членом НАТО, отметил бывший президент США.