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Военная операция на Украине ,  
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Харрис заявила о намерении поддерживать Украину в качестве президента

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Военная операция на Украине
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Выборы президента США

Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент страны Камала Харрис пообещала продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. Ее речь на общенациональном съезде однопартийцев в Чикаго транслировало агентство Associated Press (AP).

«Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — заявила Харрис.

По словам вице-президента, она предупреждала Киев о начале конфликта за пять дней до начала боевых действий, а также помогла сформировать дипломатический ответ США на военную операцию России на Украине.

В июне на полях мирной конференции в Швейцарии Харрис заявила, что Вашингтон поддерживает Киев не ради благотворительности, а для сохранения выгодного для себя миропорядка.

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Политика
Джо Байден

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости ограничить поддержку Украины. В августе он также заявил, что одной из главных причин начала конфликта в стране стали публичные заявления президента США Джо Байдена о том, что Киев может войти в НАТО.

По его словам, когда он ушел с поста президента, российские власти начали активно перебрасывать войска к украинской границе, что, по мнению Трампа, было связано с желанием вести переговоры в усиленной позиции. Одновременно Байден начал говорить «глупые вещи» о возможности Киева стать членом НАТО, отметил бывший президент США.

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Украина Военная операция на Украине Камала Харрис США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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