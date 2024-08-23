Харрис заявила о намерении поддерживать Украину в качестве президента
Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент страны Камала Харрис пообещала продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. Ее речь на общенациональном съезде однопартийцев в Чикаго транслировало агентство Associated Press (AP).
«Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — заявила Харрис.
По словам вице-президента, она предупреждала Киев о начале конфликта за пять дней до начала боевых действий, а также помогла сформировать дипломатический ответ США на военную операцию России на Украине.
В июне на полях мирной конференции в Швейцарии Харрис заявила, что Вашингтон поддерживает Киев не ради благотворительности, а для сохранения выгодного для себя миропорядка.
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости ограничить поддержку Украины. В августе он также заявил, что одной из главных причин начала конфликта в стране стали публичные заявления президента США Джо Байдена о том, что Киев может войти в НАТО.
По его словам, когда он ушел с поста президента, российские власти начали активно перебрасывать войска к украинской границе, что, по мнению Трампа, было связано с желанием вести переговоры в усиленной позиции. Одновременно Байден начал говорить «глупые вещи» о возможности Киева стать членом НАТО, отметил бывший президент США.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов