В Турции заявили о попытке Киева втянуть Анкару в церковный конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский давит на Украинскую православную церковь (УПЦ) и пытается сделать Анкару участницей конфликта, заявил «РИА Новости» официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о разговоре по телефону с патриархом Константинопольским Варфоломеем на тему принятого Киевом закона о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви.

Эренерол считает, что этим поступком Зеленский нарушил религиозные законы.

«Они (Киев — РБК) запросили разрешение у Фанара, хотя, согласно конституции Турции, у Фанара нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фанара нет», — сказал Эренерол.

Он напомнил, что Варфоломей пошел против правил, когда поехал на конференцию по Украине в Швейцарии без разрешения префектуры стамбульского района Фатих. Кроме того, он поставил подпись под итоговым документом, хотя не имел на это права.

Варфоломей грубо вмешивается в отношения Турции как с Украиной, так и с Россией, добавил представитель Турецкой православной церкви.

Заявление Зеленского о беседе с Варфоломеем «является преступлением на международной арене против территориальной целостности Турецкой республики», заключил Эренерол.

Власти Турции не признают вселенский статус Константинопольской православной церкви, резиденция которой находится в стамбульском районе Фанар. Патриарха Варфоломея турецкие власти рассматривают как местного епископа и называют главой православной греческой общины. Патриарху также запрещено заниматься политической деятельностью.

20 августа Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает УПЦ. Новые нормы вступят в силу спустя 30 дней после публикации, но общинам УПЦ дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».

Принятый законопроект ранее поддержал Зеленский. Он объяснил его необходимость тем, что Москва «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан».