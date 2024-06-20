Турция запросила объяснения из-за патриарха на саммите в Швейцарии
Турция потребовала объяснений у организаторов мирного саммита по Украине в Швейцарии в связи с подписанием главой Греческого патриархата в Стамбуле Варфоломеем (главой Константинопольского патриархата — РБК) итогового коммюнике. Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИДа Онджю Кечели в соцсети Х (Twitter).
«Новости о том, что Греческий патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине с государственным статусом и что наш министр провел официальную двустороннюю встречу с патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют реальности», — написал Кечели.
По его словам, позиция Турции относительно статуса Константинопольского патриарха остается неизменной.
Патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине в Бюргенштоке, выступил на ней и поставил подпись под итоговой декларацией.
Власти Турции не признают вселенский статус Константинопольской православной церкви, резиденция которой находится в стамбульском районе Фанар. Патриарха Варфоломея турецкие власти рассматривают как местного епископа и называют главой православной греческой общины. Патриарху также запрещено заниматься политической деятельностью.
Статус Константинопольского патриарха в Турции, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в стране греков.
В январе 2019-го патриарх Варфоломей передал предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Эпифанию томос о предоставлении автокефалии. РПЦ, которой ранее подчинялась Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ), не признала ПЦУ, считая ее неканоничной.
По итогам саммита по урегулированию украинского кризиса в Швейцарии была подписана итоговая декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Изначально ее подписали 80 стран-участниц, однако позже из списка пропали Ирак, Иордания и Руанда.
Россия не получила официального приглашения на конференцию. Российский президент Владимир Путин счел саммит «уловкой», призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса».
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