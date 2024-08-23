Онищенко предупредил об опасности мутации вируса оспы обезьян

Вирус оспы обезьян может начать мутировать быстрее и передаваться воздушно-капельным путем, сообщил ТАСС бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Генетический скачок вируса может произойти с ростом числа заболевших, пояснил эпидемиолог. По его словам, тогда оспа обезьян станет опасна.

«Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путем, но никто не исключает, что она начнет передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом», — сказал он.

Есть необходимость в разработке вакцин и против натуральной оспы, и против вызывающего оспу обезьян ортопоксвируса, добавил Онищенко. С 1980 года натуральная оспа считается побежденной, прививки от нее не делают, и у большого числа россиян иммунитет к заболеванию отсутствует, отметил специалист.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое сопровождается повышенной температурой, мышечными болями, характерной сыпью и зудом. Обычно оспа обезьян проходит сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

В середине августа Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, поводом для этого стало распространение вируса в Демократической Республике Конго. Ранее о ЧС в связи с оспой обезьян объявил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

На фоне этой ситуации в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет опасности распространения вируса. В ведомстве уточнили, что подготовили для стран Африки, где зафиксирована эпидемия, предложения об оказании помощи.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России завершили исследование по разработке вакцины от оспы обезьян.