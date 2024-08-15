Гинцбург рассказал о разработке в России вакцины против оспы обезьян

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В России завершили исследование по разработке вакцины от оспы обезьян, рассказал «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«НИР (научно-исследовательская работа) фактически закончена, и мы ждем, кто «клинику» (клинические испытания. — РБК) профинансирует, так как это большие деньги», — приводит агентство слова микробиолога.

Сроки проведения доклинических испытаний пока неизвестны, но их продолжительность составит до шести-семи месяцев, уточнил Гинцбург. Вакцинацию будут назначать окружению человека, который заболел оспой обезьян, а также пациентам с подозрением на заражение, добавил он.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое сопровождается повышенной температурой, мышечными болями, характерной сыпью и зудом. Обычно оспа обезьян проходит сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, поводом для этого стало распространение вируса в Демократической Республике Конго. Ранее о ЧС в связи с оспой обезьян объявил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

На фоне этой ситуации в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет опасности распространения вируса. В ведомстве уточнили, что подготовили для стран Африки, где зафиксирована эпидемия, предложения об оказании помощи.