Суд отправил под домашний арест отсидевшего по «дадинской» статье Котова

Константин Котов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Суд отправил программиста Константина Котова под домашний арест почти на два месяца по обвинению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

На время ареста суд установил определенные запреты и ограничения.

Котова обвиняют по ч. 1 ст. 282.3 Уголовного кодекса — финансирование экстремистской деятельности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Котов был ранее осужден в сентябре 2019 года. Тогда суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима по ст. 212.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание, если лицо более двух раз в течение полугода привлекалось к административной ответственности за нарушения на акциях.

Статья 212.1 появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Первым осужденным по ней был Ильдар Дадин. В 2017 году Верховный суд постановил прекратить его преследование и отменить приговор с правом на реабилитацию. Позже Дадину присудили компенсацию в размере 2 млн руб.

Новые дела по ст. 212.1 УК не возбуждались в течение трех с половиной лет; снова применять ее начали только в 2019 году. Котов был вторым, кто получил приговор по этой статье.

Позднее кассационный суд отправил дело на пересмотр в Мосгорсуд, который сократил срок заключения до полутора лет. В декабре 2020 года Котов вышел на свободу.

Он также стал одним из фигурантов «дела 27 июля». Это совокупное обозначение уголовных дел, которые были возбуждены после несанкционированных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.