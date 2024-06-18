Суд арестовал журналиста Sota.Vision на два месяца по делу об участии в ФБК

Суд арестовал журналиста Sota.Vision Кригера по делу об участии в ФБК

Артём Кригер (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал журналиста SotaVision (издание признано иноагентом, SOTA media признана нежелательной организацией) Артема Кригера по делу о сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

«Кригеру Артему Павловичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 18 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

В отношении журналиста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса России — участие в экстремистском сообществе. Максимальное наказание по статье — до четырех лет лишения свободы.

Ранее редакция издания SotaVision сообщила, что к корреспонденту проекта пришли с обысками. Сотрудники правоохранительных органов были в квартире Кригера в Москве около четырех часов. В SotaVision Кригер ведет прямые эфиры, снимает видео и проводит уличные опросы.

Несколько журналистов SotaVision находятся под арестом или в розыске. В конце марта корреспондентку издания Антонину Фаворскую арестовали по статье об участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, она готовила материалы и видеоролики для ФБК. Журналистка назвала обвинения абсурдными.

Осенью 2023 года журналистку проекта Анну Лойко объявили в розыск по делу об оправдании терроризма. Следствие нашло признаки преступления в материале журналистки о признанной террористической и запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Журналистка живет в Грузии и не согласна с претензиями следствия.